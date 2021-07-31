Abdullah Avcı'nın doğum günü kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Abdullah Avcı'nın doğum günü kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Trabzonspor UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda karşılaşacağı Norveç ekibi Molde FK maçı hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda karşılaşacağı Norveç ekibi Molde FK maçı hazırlıklarına başladı. Antrenman öncesi Teknik Direktör Avcı'nın doğum günü kutlandı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından mobilizasyon ve 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirildi. Rondo çalışmaları ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

Antrenman öncesinde futbolcular ve teknik heyetin katılımıyla Avcı için doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Kaptan Uğurcan Çakır'ın ikramıyla doğum günü pastasından ilk dilimi yiyen Abdullah Avcı yaptığı konuşmada, "Sizlerle olmaktan, Trabzonspor'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Bugün buraya gelirken koşarak geldik, çünkü iyi hissettiriyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

(İHA)

Abdullah Avcı'nın doğum günü kutlandı
Abdullah Avcı'nın doğum günü kutlandı
Abdullah Avcı'nın doğum günü kutlandı
Abdullah Avcı'nın doğum günü kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Meral Akşener Haydar Aliyev Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Yusuf Güney Şeyma Subaşı Oğulcan Engin
Spor Rıza Çalımbay Roger Schmidt Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Abdullah Avcı'nın doğum günü kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 21:56:00. #1.15#

title