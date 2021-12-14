Abdullah Avcı moral depoluyor

Spor Toto Süper Lig'de, Antalyaspor karşısında sezonun ilk yenilgisi Trabzonspor'da moralleri bozarken, Teknik Direktör Abdullah Avcı devreye girdi. Deneyimli çalıştırıcı, "Buralara kolay gelmedik. Kaldığımız yerden devam edeceğiz" diyerek oyuncularına motivasyon yüklemesi yaptı.

Spor Toto Süper Lig'de, Antalyaspor karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetle yenilmezlik serisi sol bulan Trabzonspor, 24 maç sonra deplasmanda 3 puan bıraktı. Bordo-mavililerde yaşanan puan kaybının yanı sıra moral bozukluğu yaşanırken, oyuncularının üzüntüsüne şahit olan Teknik Direktör Abdullah Avcı devreye girdi. Yarışta bunların olacağını vurgulayan deneyimli teknik adam "Önemli olan bunlardan dersler çıkarmak ve hemen toparlanmak. Ben size sonuna kadar inanıyorum. Camia size inanıyor. Moralinizi bozmayın. Motivasyonunuz düşmesin" dediği öğrenildi

Toplantı yapacak

Antalyaspor maçı sonrası oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştiren Abdullah Avcı, verdiği iznin ardından başlayacak olan Hatayspor maçı hazırlıkları öncesi takımıyla geri dönüşüm toplantısı yapacak. 2-1 kaybettikleri Antalyaspor maçında nerede hatalar yaptıklarını oyuncularına aktaracak olan deneyimli teknik adam analizlerle maçın kilit anlarını ortaya koyarak. Avcı, Hatayspor ile oynanacak olan müsabakaya yönelik tespitleri takımıyla paylaşacak.

Antalyaspor maçı sonrası, kazanma alışkanlığı olan kaybetmeyi sevmeyen takımının üzüntüsüne şahit olan deneyimli teknik adam yaptığı kısa konuşmanın ardından Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde oyuncularıyla yapacağı toplantıda takımına olan inancını ve güvenini yenileyerek motivasyonu konuşmasına ağırlık verecek.

Maç maç gidilecek

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını sahasında oynayacağı Hatayspor, deplasmanda oynayacağı Altay ve sahasında ağırlayacağı Başakşehir maçlarıyla tamamlayacak olan bordo-mavililer kalan haftaları maç maç giderek tamamlamayı hedefliyor. Sezonun ilk yarısını büyük bir şansızlık yaşanmaması halinde lider olarak tamamlayacak olan Karadeniz ekibi, kalan 3 maçta 9 puan alarak rakipleriyle arasındaki puan farkını açmak istiyor. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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