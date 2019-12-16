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Abdullah Avcı Malatyaspor Maçı Basın Toplantısı

Beşiktaş'ın hocası Abdullah Avcı, 2-0 mağluk oldukları Yeni Malatyaspor maçının ardından net konuştu: “Savunma yapacaklarını biliyorduk ama önemli olan geçiş yememekti. Geçiş yemedik ama üretemedik de. 85’te gol yiyince olmuyor. Biz kaybettik, Fenerbahçe kaybetti,Galatasaray kazanamadı. Biz gelecek maçı kazanıp yeniden bir seri yakalamak istiyoruz”

16.12.2019 10:15 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:15

'ın hocası , 2-0 mağluk oldukları Yeni Malatyaspor maçının ardından net konuştu: "Savunma yapacaklarını biliyorduk ama önemli olan geçiş yememekti. Geçiş yemedik ama üretemedik de. 85'te gol yiyince olmuyor. Biz kaybettik, kaybetti,Galatasaray kazanamadı. Biz gelecek maçı kazanıp yeniden bir seri yakalamak istiyoruz"

Kaynak: Dugout

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