Abdullah Avcı: "Ligi kazanarak kapatmak istiyorduk"
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Abdullah Avcı: "Ligi kazanarak kapatmak istiyorduk"

İhlas Haber Ajansı / OZAN KÖSE - Haberler | Spor

- Abdullah Avcı: "Ligi kazanarak kapatmak istiyorduk" Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, iyi bir sezon geçirdiklerini belirterek, "İçinde kupa kazandık, çok iyi sezon geçti ama Trabzonspor için yeterli değildir" dedi.

- Abdullah Avcı: "Ligi kazanarak kapatmak istiyorduk"

TRABZON - Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, iyi bir sezon geçirdiklerini belirterek, "İçinde kupa kazandık, çok iyi sezon geçti ama Trabzonspor için yeterli değildir" dedi.

Süper Lig'in 42. haftasında Trabzonspor sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçı erkenden koparmaları gerektiğini dile getirerek, "Ligin sonu, son maç, kazanarak kapatmak istiyorduk. 20 dakikada 3 topumuz direkten döndü. Oyun olarak çok üstünlüğümüz vardı. Maçı erkenden koparmamız gerekiyordu. İkinci yarı başında rakibimiz kısa da olsa devreye girdi, sonra yine kaçırdığımız pozisyonlar vardı. Daha iyi oynayarak, daha çok pozisyona girerek maçı kazandık. Bütününde herkes için çok zor bir sene. Zor sezonu bitirdik. Geldiğimiz günden itibaren 71 puanı bulduk. İyi bir sezon geçirdik. İçinde kupa kazandık, çok iyi sezon geçti ama Trabzonspor için yeterli değildir. Önümüzdeki sene itibariyle duygusu, geçmişi, genetiği, gücü, yapacağımız organizasyonlarla beraber Trabzonspor'u önümüzdeki sene hem oyun hem hedef içinde olacaktır. Bütün futbol ailesini emeklerinden dolayı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı: 'Ligi kazanarak kapatmak istiyorduk'
Abdullah Avcı: 'Ligi kazanarak kapatmak istiyorduk'
Abdullah Avcı: 'Ligi kazanarak kapatmak istiyorduk'
Abdullah Avcı: 'Ligi kazanarak kapatmak istiyorduk'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN KÖSE

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