Abdullah Avcı, lig kariyerinde en çok Kasımpaşa'yı mağlup etti - Haberler Spor
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Abdullah Avcı, lig kariyerinde en çok Kasımpaşa'yı mağlup etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Abdullah Avcı, lig kariyerinde en çok Kasımpaşa'yı mağlup etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, Süper Lig kariyerinde en fazla mağlup ettiği takım Kasımpaşa oldu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, Süper Lig kariyerinde en fazla mağlup ettiği takım Kasımpaşa oldu. Avcı, rakibi karşısında 18 maçta 12 galibiyet elde etti.

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor, galibiyet serisine kaldığı yerden sürdürmeyi hedefliyor. Yeni Malatyaspor, Sivasspor ve GZT Giresunspor galibiyetlerinin ardından sahasında Galatasaray ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer Paşa deplasmanında 3 puan alarak yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor.

Avcı, Trabzonspor ile deplasmanda yenilmedi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 10 Kasım 2020'de bordo-mavili takımın başına geldi. 311 gündür görevde bulunan deneyimli teknik adam, Karadeniz ekibinin başında dış sahada çıktığı 18 maçta 10 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.

En çok Kasımpaşı'yı yendi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig kariyerinde ise en çok İstanbul ekibi Kasımpaşa'yı mağlup etti. Deneyimli teknik adam ligde; Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor takımlarının başında Kasımpaşa ile karşılaştığı 18 maçta 12 galibiyet elde ederken, 2 kez de berbere kaldı. 4 kez ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. - TRABZON

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Haber: Abdullah Avcı, lig kariyerinde en çok Kasımpaşa'yı mağlup etti - Haberler Spor
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