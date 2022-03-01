Trabzonspor-Antalyaspor maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek yarı finale yükselen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, " Trabzonspor, bu kupayı çok kazandı. 2 sene önce de kazanmıştı. Biz bu sene hepsine talibiz" dedi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın ilk yarısında iyi şeyler çıkardıklarını belirterek, "Gol bulduk, direkten dönen toplar var. Oyunu daha fazla elimize alabilirdik. İkinci yarı baskıyı devam ettirmek istedik ama yapamadığımız, baskının kırıldığı anda merkezi kapatarak rakibi kenara yönlendirdik. 1-0 giderken oyunu koparabilirdik." ifadelerini kullandı.

Kupanın önemli bir hedef olduğunu aktaran Avcı, "İki kupada çok önemli. Trabzonspor, bu kupayı çok kazandı. 2 sene önce de kazanmıştı. Biz bu sene hepsine talibiz. Taraftarımız, bize destek oldu. Onlara bu galibiyeti armağan ediyoruz. Antalyaspor da iyi takım, onlara başarılar diliyoruz." şeklinde konuştu.

Karşılaşmanın son bölümlerinde sakatlanan savunma oyuncusu Vitor Hugo'nun durumuna ilişkin de bilgiler veren Avcı, "Hastaneye gitti, MR çekilecek. Mevki olarak sıkıntıda olduğumuz bir yer. Galibiyete sevindik ama sporcu sağlığına üzüldük. Umarım ciddi değildir. Güçlü, bizim için değerli bir oyuncu." diye konuştu.

Avcı, Fenerbahçe ile hafta sonunda yapacakları maçla ilgili olarak da şunları kaydetti:

"Harika bir sezon geçiriyoruz, her şey çok güzel. Trabzon kenti bunun keyfini çıkarsın. Fenerbahçe ile Trabzonspor tarihinde ilk kez karşılaşmıyor. Yarın sabah antrenman yapıp dinlenip cuma günü tekrarlara bakıp kadro değerlendirmesi yaparak hazırlanacağız. Bu sene her şeyi kazanmak istiyoruz. Ligde de önemli fırsatlar var. Keyfini çıkarıp en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz."