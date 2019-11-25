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Abdullah Avcı Konyaspor Maçı Sonrası Basın Toplantısı

Süper Lig'in 12. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u deplasmanda 1-0 yenen Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Çok önemli bir deplasmandan, milli maç arasından sonra galibiyetle dönmek umut verici."dedi.

25.11.2019 12:13 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:13

Süper Lig'in 12. haftasında İttifak Holding 'u deplasmanda 1-0 yenen 'ın Teknik Direktörü , "Çok önemli bir deplasmandan, milli maç arasından sonra galibiyetle dönmek umut verici."dedi.

Kaynak: Dugout

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