Abdullah Avcı Konyaspor Maçı Sonrası Basın Toplantısı
Süper Lig'in 12. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u deplasmanda 1-0 yenen Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Çok önemli bir deplasmandan, milli maç arasından sonra galibiyetle dönmek umut verici."dedi.
25.11.2019 12:13 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:13
Süper Lig'in 12. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u deplasmanda 1-0 yenen Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Çok önemli bir deplasmandan, milli maç arasından sonra galibiyetle dönmek umut verici."dedi.
Kaynak: Dugout