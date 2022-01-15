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Abdullah Avcı kırmızı kart gördü

Abdullah Avcı kırmızı kart gördü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DG Sivasspor ile karşılaşan lider Trabzonspor'da, Teknik Direktör Abdullah Avcı sahaya girdiği gerekçesiyle tribüne gönderildi.

DG Sivasspor ile karşılaşan lider Trabzonspor'da, Teknik Direktör Abdullah Avcı sahaya girdiği gerekçesiyle tribüne gönderildi.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor ile karşılaşan Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı kırmızı kart gördü.

Tecrübeli teknik adam 89. dakikada sahaya girdiği gerekçesiyle oyundan atıldı. Kırmızı kart gören Avcı, resmen çılgına döndü. Avcı'yı yardımcı antrenörler ve yedek kulübesindeki futbolcular sakinleştirdi.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Abdullah Avcı kırmızı kart gördü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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DG Sivasspor ile karşılaşan lider Trabzonspor'da, Teknik Direktör Abdullah Avcı sahaya girdiği gerekçesiyle tribüne gönderildi.

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