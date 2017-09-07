Abdullah Avcı: "Kazanarak Devam Etmek İstiyoruz"

- Abdullah Avcı: "Kazanarak devam etmek istiyoruz"



İSTANBUL - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe ile oynayacaklarını maç ile ilgili olarak, "Kazanmak ve kazanarak devam etmek istiyoruz" dedi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Milli takımdaki futbolcuların gelmesiyle birlikte tam takım çalıştıklarını söyleyen Avcı, "Yedi oyuncumuz milli takımlardaydı. Döndüler ve bugün itibarıyla tamamlandık. Onun dışındakilerle burada çok iyi çalıştık. Oyuncular çok istekliydi, tüm antrenmanları amacına yönelik yaptılar. Gelen oyuncularımızda bir sakatlık yok, bu önemli. Bugün ilk kez tam takım beraber çalışacağız. Şu an enerjimiz iyi, iyi gidiyoruz ve iyi çalışıyoruz. Kazanmak ve kazanarak devam etmek istiyoruz. Çok değerli bir takım ile oynayacağız. Onlar da çıkış yapmak ve iyi duruma gelmek istiyorlar. Zihinsel yorgunlukları var. Bütün detayları düşündük, umarım güzel bir maç olur. Umarım iki takım adına da iyi bir oyun olur, sonucu bizim olursa da bu bizi mutlu eder" diye konuştu.

"Bu tempoya alışacağız"

Zorlu fikstürün hatırlatılması üzerine deneyimli çalıştırıcı, "Bu tempoya alışacağız. Ay sonuna kadar 6 müsabaka oynayacağız. Bu yoğunluğa alışacağız. Geniş ve alternatifli bir kadromuz var. Herkese sıra gelecek. En iyisini yapmaya çalışacaklar" değerlendirmesini yaptı.

"7. maç oynandıktan sonra daha net görebileceğiz"

Fikstürün geneline bakan bir teknik adam olmadığını söyleyen Avcı, "Hep hafta giderek hareket ediyoruz. Ligin 4. maçını oynayacağız. Bu sezon transferde herkes çok hareketli bir sezon geçirdi. Herkes çok önemli oyuncular aldılar. Takım uyumları nasıl olacak, onu bir sonraki milli takım arası, 7. maç oynandıktan sonra daha net görebileceğiz. Fikstür avantajı değil, önemli olan maç kazanmak" ifadelerini kullandı.

"Milli Takımı tebrik ederim"

A Milli Futbol Takımı'nı da Hırvatistan galibiyetinden dolayı tebrik eden Abdullah Avcı, "İyi bir dönüş oldu, Dünya Kupası Elemeleri'nde şansları devam ediyor. Yeni hoca ve ekibe başarılar dilerim. Milli takıma giden oyuncularımızın da performansları da iyiydi. Bu da bizi mutlu etti. Eylül ayı başlangıcı kötü, sonundaki maç ise iyi oldu. Ekim ayı belirleyici olacak. Tüm duygu ve düşüncemiz, orada çalışmış bir teknik adam olarak da ülke adına ve oyuncular adına dünya kupasında olmak deneyim kazandıracaktır. Umarım Dünya Kupası'nda olacağız, önemli bir virajdan döndük, bunu dönebiliyorsak, bir sonrakinin daha iyi olabileceğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"Elia geldiğinden bu yana son derece olumlu"

Elia'nın performansının sorulması üzerine Avcı, "Elia geldiğinden bu yana son derece olumlu. Hem skora etki eden, hem de takım ve sistem oyunu içinde buna ayak uydurmaya çalışan bir oyuncu. Kenar oyuncuları takviyeleri yaptık. Kerim ve Tunay geldi, Edin bizimleydi. Rekabetin olduğu bir ortamı yaşıyoruz. Elia'nın performansı iyi gidiyor, umarım böyle devam edecek" dedi.