Abdullah Avcı: "Kaybettiğimiz için üzgünüz ama oyun bize ileriye dönük doğru mesajlar veriyor"
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Abdullah Avcı: "Kaybettiğimiz için üzgünüz ama oyun bize ileriye dönük doğru mesajlar veriyor"

İhlas Haber Ajansı / Gökmen Şahin - Haberler | Spor

- Abdullah Avcı: "Kaybettiğimiz için üzgünüz ama oyun bize ileriye dönük doğru mesajlar veriyor" Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Roma'ya mağlup oldukları için üzgün olduklarını ama oynanan oyun olarak ileriye dönük güzel ve doğru mesajlar aldıklarını söyledi.

- Abdullah Avcı: "Kaybettiğimiz için üzgünüz ama oyun bize ileriye dönük doğru mesajlar veriyor"

TRABZON - Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Roma'ya mağlup oldukları için üzgün olduklarını ama oynanan oyun olarak ileriye dönük güzel ve doğru mesajlar aldıklarını söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında Roma'ya kendi evlerinde 2-1 kaybedilen maçta bordo-mavililer, alınan 2-1'lik mağlubiyete rağmen oynanan oyundan memnun. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "İlk 45 dakika maç 22-23. dakikaya kadar dengeliydi. 22'den sonra problem yaşadık ve oyunu Roma'ya verdik. Pozisyon vermedik dünyanın en iyi savunma yapan hocasına başka bir planla cevap vermeye çalıştık. İkinci 45 dakika oyun tamamen bizim üstünlüğümüzdeydi, hatta yüzde 70'lere varan bir üstünlüğümüz vardı. Bir Şampiyonlar Ligi takımı ve teknik direktörüne karşı bir geçiş ve duran toptan gol yedik. 1-1 den sonra kazanabilirdik oyun olarak çok iyi mesajlar var. Oyun genel anlamda bizim adımıza olumlu mesajları çok fazla. Bu oyunda kaybettik diye üzgünüz ama önümüzdeki hedeflere gidebilmek için çok olumlu bir Trabzonspor vardı. Oynanan oyun bizi heyecanlandırıyor, ileriye dönük doğru mesajlar veriyor" dedi.

3 gün sonra oynayacakları maça en iyi şekilde hazırlanacaklarını ifade eden Avcı "Tur şansını matematiksel olarak söylemek zor. Sivasspor maçından sonra maçı sonuna kadar en iyi şekilde orada değerlendirmeye çalışacağız. Kazanmak için tüm hamlelerimizi yapmaya çalışacağız. Sivasspor maçını kazanacağız. Bu maçın ardından Roma maçının analizini yapacağız ve bir strateji belirleyeceğiz. O gün geldiğinde Roma'da maç oynanacak. Kazanmak için her şeyi deneyeceğiz" şeklinde konuştu.

Abdullah Avcı: 'Kaybettiğimiz için üzgünüz ama oyun bize ileriye dönük doğru mesajlar veriyor'
Abdullah Avcı: 'Kaybettiğimiz için üzgünüz ama oyun bize ileriye dönük doğru mesajlar veriyor'
Abdullah Avcı: 'Kaybettiğimiz için üzgünüz ama oyun bize ileriye dönük doğru mesajlar veriyor'
Abdullah Avcı: 'Kaybettiğimiz için üzgünüz ama oyun bize ileriye dönük doğru mesajlar veriyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökmen Şahin

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Abdullah Avcı: "Kaybettiğimiz için üzgünüz ama oyun bize ileriye dönük doğru mesajlar veriyor" - Haberler Spor
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