- Abdullah Avcı: "Kaybetmemek her zaman önemlidir"



İSTANBUL - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ludogorest beraberliği için, "Kaybetmemek her zaman önemlidir" dedi.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında evinde karşılaştığı Bulgar ekibi Ludogorest ile 0-0 berabere kaldı. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Maçtan önce söylediğim gibi klasik bir geçiş takımına karşı oynadık. Oyuna başlarken 17 dakikada 30 saniyenin üzerinde topa sahip olduk. Bu bölümde yüzde 70'e yakın topa sahip olduk. Ondan sonra topu kaybetmeye başladığımızda bizim üzerimize gelemeye başladılar. İkinci yarıda biraz daha rakip sahada oynamaya çalıştık. Oyunun genelinde topa yüzde 63 sahip olduk. Rakipten iki katı fazla topa sahip olduk. Daha fazla mesafe kat ettik. Çok fazla pozisyona giremedik. Biz daha fazla şut attık. Çok net bulduğumuz pozisyonun ardından golü yiyorduk. Burada 5 maç daha var. Kaybetmemek her zaman önemlidir. Rakibimiz 6 senedir Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi'nde oynayan bir ekip. Buradan olumlu anlamda çıkaracağımız önemli şeyler var. Olumsuzluklar da var. Bunları Braga deplasmanı öncesi açacağız" şeklinde konuştu.

"Oyuncularım soyunma odasında final kaybetmiş gibi üzgündü"

Oyuncularının soyunma odasında final kaybetmiş gibi üzgün olduğunu söyleyen Avcı, "Yarış devam ediyor. Kazanma alışkanlığını kazandığımız için bazen beraberlikler bile üzebiliyor. Her zaman puan puandır. Böyle bakmak lazım. Zamanımız dar. 2,5 gün sonra ligimizin değerli takımı Trabzonspor ile oynayacağız. Ligimize dönmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Gökhan, oyunun iki bölümünde iyi oynadı"

Mahmut Tekdemir'in yokluğunda orta sahanın performansının sorulması üzerine Avcı, "Orta sahada merkezde Emre çok yük aldı. Çok organizasyon yapmaya çalıştı. Gökhan, oyunun iki bölümünde iyi oynadı. Mahmut değerli oyuncu. 3 senedir Emre ile oynuyorlar. Bugün orta sahada olumsuz bir şeyin olduğunu düşünmüyorum" diye cevap verdi.