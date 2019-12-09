Abdullah Avcı Kasımpaşa Maçı Sonrası Basın Toplantısı

09.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:14

Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, 3-2 kazandıkları Kasımpaşa mücadelesini değerlendirdi. Takımının oyunu sürekli domine etmek istediğini belirten Avcı, "Oyun içinde hep istedik, oyunu domine etmeye çalıştık. Büyük takım olmak böyle bir şey. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Hep sesleri çıktı, bizi burada yalnız bırakmadılar. Oyuncularımı da tebrik ediyorum. Bu tür maçlardaki son dakika gollerinin çok büyük katkısı olur. " şeklinde konuştu.