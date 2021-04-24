Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçının ardından
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli'nin açıklaması Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın açıklaması TRABZON - Süper Lig'in 37.
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli'nin açıklaması
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın açıklaması TRABZON - Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, önümüzde sene itibariyle Trabzonspor takımının şampiyonluk yarışı içinde olacağını, en iyisini yapacağını söyledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı