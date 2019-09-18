Abdullah Avcı: " İyi bir başlangıç yapma hedefindeyiz"

18.09.2019 21:36

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapma hedefinde olduklarını söyledi.



Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve kaleci Loris Karius, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Slovan Bratislava müsabakası öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Teknik Direktör Avcı, "Özellikle, Beşiktaş tarafından baktığımızda son 5-6 seneye baktığımızda UEFA sıralamasında ülke puanını en çok yukarıya çeken, Şampiyonlar Ligi grubundan namağlup çıkmış ülkemizin önemli bir kulübü. Beşiktaş'ın her kulvarda hedefi vardır. Bunlardan birisi yarın başlayacak. Bratislava kendi ülkesinin en değerli takımı. Kendi liginde topa sahip olan ve daha dominant bir oyun oynayan bir takım. Avrupa Ligi veya Şampiyonlar Ligi play-off'u öncesi sistem değiştiren ve topu rakibe veren bir takım konumu aldılar. Sistemleri olan takımlara karşı oynayacağız. Beşiktaş tarihinin bu ligde önemli tecrübeleri var. İyi bir başlangıç yapmak hedefindeyiz. Oyuncu grubu buna odaklandı, rakiple ilgili analizler yaptık. Umarım sahada yarın bunun karşılığını alırız" dedi.



"Değerli bir kadromuz var"



Avrupa maçlarında kadroda rotasyon yapmasıyla ilgili bir soruya Avcı şöyle cevap verdi:



"Atiba uzun süre takımdan ayrıydı, hafta başında bizimle çalıştı. 25 dakika kullanmamız gerekiyordu, biz 35 dakika kullandık. Yarın da bu süreleri vermeye çalışacağız. Burak'ı zaten biliyorsunuz. Burak'a da pazartesi günkü maç için karar verilecek. Enzo bizimle beraber değil, diğer maçta olup olmayacağının kararı sonra verilecek. Rotasyon benim üzerime çok yapıştı. Değerli bir kadromuz var. 3 oyuncu üzerinden mevcut kadroda, buna rotasyon mu denir, başka bir şey mi bilmiyorum. 3 oyuncu değişecek, başka değişiklik de olmayacak. İsimler yarın zaten görülür."



"Rakipten daha fazla topa sahip olacağımızı düşünüyorum"



Siyah-beyazlı ekibin teknik patronu, rakibi iyi analiz ettiklerini vurgulayarak, "Son maçlarını da burada canlı seyrettirdik, artı PAOK maçlarını da seyrettik. Sistemde değişiklik yapıp bekleyen bir takım görüntüsü verdiler. Dün akşam seyrettiniz mi bilmiyorum, Şampiyonlar Ligi maçlarını. Oyunun her iki yönünü de oynayan takımlar var. Hücum mu savunma mı değil, her ikisini de doğru yapabilmek önemli. En doğrusu bu olacak. Her iki yöne de hazırlıklı olmamız lazım. Rakipten daha fazla topa sahip olacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.



Takıma oynattığı oyunla eleştirilerin olduğuyla ilgili bir soruya da yanıt veren deneyimli teknik adam, "5 sene evvel bekleyerek oynuyorduk, o eleştirildi. Pas oyunu eleştiriliyor, konratak eleştiriliyor şimdi de. Bunun seviyesi yüksekte olan takımlar var. Oyuncunun kalitesine göre değişiyor. Pasın da bir amacı var. Bratislava, kendi liginin dominant bir takımı demiştik. Topun devamlı havada dolaştığı bir oyun olamaz. Böyle bir oyun dünyada kalmadı. Bunun dakikaları vardır. Bazen beklersin, bazen hücum yaparsın. Beşiktaş takımı bu ligde geri dönüşleriyle de olacak. Bir savunma yapmak istemiyorum. Bizim daha erken dönmemiz lazım. Bunları çalışarak geliştireceğiz. Pas oyunu bu ülkede eleştiriliyorsa, hangi oyun isteniyor onu merak ediyorum" diye konuştu.



"Bu Play Station'da oynadığın bir oyun değil"



Teknik Direktör Avcı, kendilerini zorlu bir fikstürün beklediğiyle ilgili bir soruya ise, "Sadece gülüyorum. Bu Play Station'da oynadığın bir oyun değil. Fikstüre bakılıp puan ortalaması yapıyor herkes, ben buna hiçbir zaman yapmadım. Bugün harcanan bütçeler ve meblalar arasında 3 puan var. Oyun kalitesi olarak bir şey var mı? Bu emek ve zaman isteyen bir şeydir. Bunun zaman zaman karşılığını aldığımız, zaman zaman alamadığımız dönemler vardır. Yarınla başlayacağız, pazartesiye sonra bakacağız. Herkesin kupa hayali vardır, Beşiktaş da buna adım adım yaklaşmıştı. Şampiyonlar Ligi sonrası Olympique Lyon maçı, yanlış hatırlamıyorsam. Beşiktaş'ın ülke puanına en fazla katkı sağlayan takımdır, sonrası da Başakşehir'dir. Rotasyon diyenler var ya. Umarım önce buna yarışırız. Eğer maçları bir teknik adam gözüyle seyrederseniz, Avrupa'ya aramızdaki mesafenin ne kadar açıldığını daha net görmüş olursunuz."



Loris Karius: "Gruptan çıkmak istiyoruz"



Kaleci Loris Karius ise, "Yarın yeni bir kulvar başlıyor. Gruptan çıkmak istiyoruz. İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Avrupa sahnesinde yeniden yer alacağımız için çok heyecanlıyız. Takımın yeni bir teknik ekibi, felsefesi ile oyuncuları var. Bu başlangıçları kusursuz bir şekilde yapmak mümkün değil. İyi bir yoldayız. Bazı şeylerin olgunlaşması için zamana ihtiyaç var. Her şey iyiye doğru gidiyor. Takım savunması anlamında epey yol aldık" sözlerini sarf etti. - BRATİSLAVA

Kaynak: İHA