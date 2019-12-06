Abdullah Avcı Erzincanspor Maçı Sonrası Basın Toplantısı

06.12.2019 12:13 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:13

Ziraat Türkiye Kupası 5inci Tur ilk maçında Beşiktaş, evinde 24 Erzincanspor'u 3-0 mağlup etti.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Ligdeki durumları da iyi, onlara başarılar diliyorum. Bizim açımızdan da kupalarda bütün takımlarda oluyor; Erdoğan ve Erdemin forma alması. Erdoğanın gol atması mutluluk verici. Sene başından itibaren 7-8 oyuncu bizden çıkıyor milli takıma. Altyapıya bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Umarım bunun sayısını çoğaltırız. Bugün skordan memnunum. Ama oyundan parça parça iyi şeyler var. Futbol bugün oyunu ligler arasında fark olsa da artık teknik adamların gelişmesiyle beraber oyunlar zorlaşıyor. Zaman zaman vardık, zaman zaman yoktuk. Skor iyi. Oyun beni çok memnun etmedi. Umarım bir sonrakinde daha da gelişerek gider" şeklinde konuştu.