Abdullah Avcı Erzincan Maçı Sonrası Konuştu

19.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:16

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 24 Erzincanspor karşılaşması sonrası basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Beşiktaş forması ağır bir formadır. Oyun ve oyuncu performansından memnun değilim" dedi.