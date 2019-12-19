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Abdullah Avcı Erzincan Maçı Sonrası Konuştu

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 24 Erzincanspor karşılaşması sonrası basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Beşiktaş forması ağır bir formadır. Oyun ve oyuncu performansından memnun değilim” dedi.

19.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:16

Teknik Direktörü , 24 Erzincanspor karşılaşması sonrası basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Beşiktaş forması ağır bir formadır. Oyun ve oyuncu performansından memnun değilim" dedi.

Kaynak: Dugout

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