Abdullah Avcı, deplasmanda yüzleri güldürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Abdullah Avcı, deplasmanda yüzleri güldürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Abdullah Avcı, deplasmanda yüzleri güldürüyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, deplasmanda bordo-mavililerin yüzünü güldürdü.

Salih Uçan için Beşiktaş, Trabzon, Galatasaray'ın ardından İtalyan devleri de sıraya girdi
Salih Uçan için Beşiktaş, Trabzon, Galatasaray'ın ardından İtalyan devleri de sıraya girdi
F.Bahçe'nin ve Milli Takım'ın yıldızı Ozan Tufan, çarşamba günü Rojhin Haspolat'la evleniyor
F.Bahçe'nin ve Milli Takım'ın yıldızı Ozan Tufan, çarşamba günü Rojhin Haspolat'la evleniyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, deplasmanda bordo-mavililerin yüzünü güldürdü. Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde dış sahada oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik elde ederken, henüz mağlubiyetle tanışmadı.

Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü deplasmanda DG Sivasspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, milli ara sonrası deplasmanda oynayacağı maçı kazanarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. Zorlu müsabaka öncesinde ise bordo-mavililerin dış saha istatistikleri ise dikkat çekiyor. Rakiplerine konuk olduğu 15 maçta tek yenilgisini Eddie Newton döneminde Fenerbahçe karşısında alan Karadeniz ekibi, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde ise maç kaybetmedi.

160 gündür bileği bükülmüyor

Trabzonspor, deplasmanda oynadığı 15 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. 160 gündür dış sahada maç kaybetmeyen bordo-mavililer Abdullah Avcı'nın 10 Kasım 2020'de göreve gelmesinin ardından deplasmanda 11 müsabakada 8 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Avcı öncesi dış sahada oynadığı 4 maçta 3 puan çıkaran Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı'nın gelişi sonrasında ise 27 puan elde ederek bu sezon konuk olduğu karşılaşmalarda 30 puan topladı. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda yenilmedi.

Dış sahada daha çok puan topladı

Trabzonspor'un milli ara sonrası Sivasspor ile oynayacağı zorlu müsabaka öncesi dış saha grafikleri dikkat çekiyor. Sezon ilk yarısında rakibi ile evinde 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, deplasmanda oynayacağı maçtan ise galibiyete ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırmayı planlıyor. Süper Lig'de oynadığı maçlar sonunda 55 puanı hanesine yazdıran Trabzonspor, söz konusu puanların 25'ini evinde, 30'unu ise dışarıdaki maçlarda aldı.

Deplasmanda en az gol yiyen takım

Trabzonspor, ligde deplasmanda oynadığı maçlarda en az gol yiyen takım olarak dikkat çekiyor. Zirve mücadelesi veren 4 büyükler arasında dış sahada oynadığı 15 maçta 10 gol yiyen bordo-mavilileri 12 golle Fenerbahçe, 14 golle Galatasaray ve 21 golle Beşiktaş takip etti. Karadeniz temsilcisi, deplasman sıralamasında ise 36 puan ile en çok puanı alan Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray ile birlikte 30 puanla en çok puan toplayan takım oldu.

Trabzonspor'un bu sezon deplasman maçlarında aldığı sonuçlar şöyle:

Newton dönemi

Denizlispor-Trabzonspor: 0-0

Gaziantep FK-Trabzonspor: 1-1

Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-1

İhsan Derelioğlu dönemi

Alanyaspor-Trabzonspor: 1-1

Abdullah Avcı dönemi

Ankaragücü-Trabzonspor: 0-1

Kayserispor-Trabzonspor: 0-0

Hatayspor-Trabzonspor: 0-1

Karagümrük-Tabzonspor: 1-2

Antalyaspor-Trabzonspor: 1-1

Gençlerbirliği-Trabzonspor: 1-2

Beşiktaş-Trabzonspor: 1-2

Yeni Malatya-Trabzonspor: 0-2

Başakşehir-Trabzonspor: 0-1

Kasımpaşa-Trabzonspor: 1-2

BB Erzurumspor-Trabzonspor: 0-0 - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal İhsan Yavuz Erkan Kandemir Ali İhsan Yavuz Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Burak Sevinç Birkan Sokullu
Spor Mesut Bakkal Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Abdullah Avcı, deplasmanda yüzleri güldürüyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 10:45:42. #1.14#
title