Abdullah Avcı Denizlispor Maçı Sonrası Basın Toplantısı

14.11.2019 12:13 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:13

Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek çıkışını sürdüren Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı, "Her oyun zor, hiçbir maç kolay değil. Galip gelerek milli takım arasına girmek bizi mutlu etti" dedi.