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Abdullah Avcı Denizlispor Maçı Sonrası Basın Toplantısı

Yukatel Denizlispor’u 1-0 mağlup ederek çıkışını sürdüren Beşiktaş’ta Teknik Direktör Abdullah Avcı, “Her oyun zor, hiçbir maç kolay değil. Galip gelerek milli takım arasına girmek bizi mutlu etti” dedi.

14.11.2019 12:13 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:13

Yukatel 'u 1-0 mağlup ederek çıkışını sürdüren 'ta Teknik Direktör , "Her oyun zor, hiçbir maç kolay değil. Galip gelerek milli takım arasına girmek bizi mutlu etti" dedi.

Kaynak: Dugout

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