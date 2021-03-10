Abdullah Avcı değişime gidiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Abdullah Avcı değişime gidiyor

10.03.2021 11:18 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:36
Abdullah Avcı değişime gidiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Alanyaspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından hafta sonu deplasmanda oynanacak olan BB Erzurumspor karşısına kadroda ve oyun pozisyonlarında değişiklik yapmayı planlıyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Alanyaspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından hafta sonu deplasmanda oynanacak olan BB Erzurumspor karşısına kadroda ve oyun pozisyonlarında değişiklik yapmayı planlıyor.

Süper Lig'de sahasında Alanyaspor'a mağlup olan Trabzonspor'da kaybedilen 3 puanın üzüntüsü yaşanıyor. Zirve yolunda önemli bir yara alan bordo-mavililer 14 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısına farklı bir kimlikle çıkmaya hazırlanıyor. Alanyaspor karşısında oyunun her bölgesinde hatalar zinciriyle karşı karşıya kalan Karadeniz ekibinde hücumda ve savunmada yaşanan etkisiz görüntünün nedenlerini analizlerle birlikte ortaya koyacak olan tecrübeli teknik adam hafta içinde yapılacak olan antrenmanlarda yaşanan aksaklıkları gidermeye çalışacak.

DEĞİŞİM SİNYALİ

Alanyaspor karşısında oynanan futbol ve alınan mağlubiyet sonrası Trabzonspor Teknik Direktör Abdullah Avcı, BB Erzurumspor karşısında kadroda ve oyun planları üzerinde bir dizi değişiklik yaparak çıkması bekleniyor. Cezalı ve sakat oyuncular dışında performanslarından memnun olmadığı bazı oyuncuları dinlendirmeyi planlayan deneyimli teknik adam bu kararını hafta içinde yapılacak olan antrenmanlar sonrasında netleştirecek.

KADRO DERİNLİĞİ SIKINTISI

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yaşanan süreçte kadro derinliği noktasında da büyük sıkıntı yaşıyor. Deneyimli teknik adam yaşanan yoğun maç temposunun sıkıntılarını yaşarken, rotasyon anlamında hamle yapamadı. Avcı, sakat ve cezalı oyuncular dışında ilk on birde fazla değişiklik yapmadı.

(Gökmen Şahin/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Pervin Buldan Fahrettin Koca Fahrettin Altun Necmettin Erbakan
Magazin Prens Harry Aleyna Tilki Müslüm Gürses Hakan Taşıyan
Spor Erol Bulut Ali Şansalan Ünal Karaman Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Abdullah Avcı değişime gidiyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 11:37:52. #1.15#
title