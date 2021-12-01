Abdullah Avcı'dan taraftara çağrı: Hep birlikte horona duralım - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Abdullah Avcı'dan taraftara çağrı: Hep birlikte horona duralım

Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Haberler | Spor
Abdullah Avcı'dan taraftara çağrı: Hep birlikte horona duralım

Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesabından yayınladıkları videoyla, bordo mavili taraftarları hafta sonu oynanacak Adana Demirspor maçına davet etti.

Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesabından yayınladıkları videoyla, bordo mavili taraftarları hafta sonu oynanacak Adana Demirspor maçına davet etti.

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında evinde Adana Demirspor'u ağırlamaya hazırlanan lider Trabzonspor, sosyal medyasından yayınladığı videoyla taraftara çağrı yaptı. Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, kulüp tarafından hazırlanan videoda 'gelin birlikte horona duralım' sözleriyle taraftara seslendi. Avcı, "Bizim bir oyun planımız var. Sadece takım değil, taraftar da bu planın bir parçası. Nasıl horonda aynı anda vurulur ayaklar yere? Biz de öyle birlikte savunma yapacağız. Nasıl kalkar aynı anda eller havaya. Aynı anda öyle hep birlikte hücum yapacağız. Sahaya çıkıp taraftarlarımızla birlikte oynayacağız. Maçlardan sonra hep birlikte horon oynayacağız. Her maç bu heyecanı birlikte yaşamak için durmayın, gelin hep birlikte horona duralım" ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı'dan taraftara çağrı: Hep birlikte horona duralım

Abdullah Avcı'dan taraftara çağrı: Hep birlikte horona duralım

Abdullah Avcı'dan taraftara çağrı: Hep birlikte horona duralım

Trabzonspor şampiyonluğa kafayı taktı! Bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi geliyor

Trabzonspor şampiyonluğa kafayı taktı! Bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi geliyor

 Bu hamle çok şaşırttı! Başakşehir, Trabzonspor'un eski teknik direktörü Eddie Newton'ı göreve getirdi

Bu hamle çok şaşırttı! Başakşehir, Trabzonspor'un eski teknik direktörü Eddie Newton'ı göreve getirdi

Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title