Abdullah Avcı'dan defansa oyun kurma dersi



Quaresma, Karius, Gökhan Gönül ve Vida'ya övgü

Ali DANAŞ-İSTANBUL-DHA

Yeni sezona Riva'da hazırlanan Beşiktaş, sabah yaptığı taktik idmanla çalışmalarını sürdürdü.

Her geçen gün tempoyu artıran teknik direktör Abdullah Avcı, yeni oyun sistemini de takıma ezberletmeye çalışıyor. Sabah antrenmanında topa hakim olma ve hızlı pas trafiği idmanı yaptıran Avcı, futbolcuların verdiği reaksiyondan bir hayli memnun kaldı.

Oyun kurmayı tıpkı eski takımı Medipol Başakşehir'de olduğu gibi defanstan başlatmayı düşünen tecrübeli teknik adam, bugünkü çalışmayı defansın oyun kurduğu kontrol pas trafiğine ayırdı. Kalecinin de dahil olduğu oyun anlayışında uzun topları tamamen yasaklayan Avcı, pres altındaki defans ve kalecilerin sahalarından kesinlikle pas yaparak çıkmasını istedi. Özellikle Karius ve Gökhan Gönül, Caner ve Vida pas oyununda öne çıkan isimler olurken, Quaresma'nın sık sık Avcı'dan övgü alması dikkat çeken nokta oldu. Abdullah Avcı, oyun kurmada topun etrafına tüm oyuncuların gitmemesini ve kendilerine boş alan yaratmalarını da özellikle istedi.

Arka adelesinde sertleşme olan Dorukhan, bireysel antrenör eşliğinde çalışırken, ameliyat olan Burak Yılmaz Riva'ya gelerek tedavisine tesislerde devam etti.

Beşiktaş, bu akşam 18: 30'da yapacağı idman ile hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: DHA