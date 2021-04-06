Abdullah Avcı: "Çok gol kaçırdık, bunun karşılığı berabere bitti"
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Abdullah Avcı: "Çok gol kaçırdık, bunun karşılığı berabere bitti"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Abdullah Avcı: 'Çok gol kaçırdık, bunun karşılığı berabere bitti'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, rakibe doğru pozisyon vermediklerini belirterek, "Oyun içerisinde formasyonlar denedik.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, rakibe doğru pozisyon vermediklerini belirterek, "Oyun içerisinde formasyonlar denedik. Oyunun bütününden memnunum. Çok gol kaçırdık, bunun karşılığı berabere bitti" dedi.

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile Hes Kablo Kayseripor karşılaştı. Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bugün oyunda her şeyi denediklerini belirterek, "Maç öncesi konuştuğumuz senaryonun aynısı çıktı. Bugün belki de hücum anlamında en zengin oyunumuzu oynadık. Bütün rakamlar, oyun içinde hissettirdikleri, yaptıkları, kaybettiği yerdeki baskılar, tekrar topu geri almak, sabırlı oynamak, kenarları doğru kullanmak, şut var, sayısı fazla, topa sahip olma var. Bugün oyunda her şeyi denedik. İkinci yarının başlangıcında 10-15 dakika oyun bizim elimizdeydi ama pasın şiddeti, belki hızlı koşu, oyun yönünü değiştirmede ağırlaştık. Ama sonra vitesi yükselttik. Bütün rekorlar kırıldı. Direkten dönenler, şutlar, kalecinin kurtardığı şutlar, bu tür oyunda her şeyi yaparsın ama ön tarafın vuruşu, pası, yapacağı doğru orta becerisi belirleyici oluyor. Elimize gelen gol fırsatlarını net şekilde çeviremedik. Rakibe doğru pozisyon vermedik. Oyun içerisinde formasyonlar denedik. Oyunun bütününden memnunum. Çok gol kaçırdık, bunun karşılığı berabere bitti. Bu oyun böyle, bu tür sonuçlar olabiliyor. Takım hem savunma hem hücumda önemli gelişmeler kaydediyor. Oyuncu rekabetini artırdığımız takdirde daha domine oynayan, hedeflerine giden bir Trabzonspor olacak" ifadelerini kullandı.

Nwakaeme'nin oyundan alınmasına yönelik bir soru üzerine Avcı, Nwakaeme'nin sakatlandığını ve kendisinin oyundan çıkmak istediğini, bu nedenle de oyundan çıkarıldığını dile getirdi.

(Ozan Köse-Gökmen Şahin/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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