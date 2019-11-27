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Abdullah Avcı, Bratislava öncesi eksikleri açıkladı

UEFA Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı basın toplantısı düzenledi. Siyah beyazlılarda bu akşam yapılacak son idman öncesinde basın mensuplarının karşısına çıkan Abdullah Avcı, Bratislava karşısında oynatmayacağı isimleri de açıkladı.

27.11.2019 18:13 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:13

UEFA Avrupa Ligi'nde Slovan ile karşılaşacak olan 'ta teknik direktör basın toplantısı düzenledi. Siyah beyazlılarda bu akşam yapılacak son idman öncesinde basın mensuplarının karşısına çıkan Abdullah Avcı, Bratislava karşısında oynatmayacağı isimleri de açıkladı.

Kaynak: Dugout

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