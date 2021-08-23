Abdullah Avcı: "Biz bugün topa sahip olduk"
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Abdullah Avcı: "Biz bugün topa sahip olduk"

Abdullah Avcı: 'Biz bugün topa sahip olduk'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor karşısında topa sahip olduklarını belirterek, "Son bölümde ikiyi bulup da yaslanmadık.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor karşısında topa sahip olduklarını belirterek, "Son bölümde ikiyi bulup da yaslanmadık. 2-1 olunca da tekrar gol bulmak istedik" dedi.

Süper Lig'in ikinci haftasında Trabzonspor, Sivasspor'u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Biz bugün topa sahip olduk. Rakibinde adam adama oynadığı, az temaslı oyunu, pas iadeleriyle alan oluşturmak istedik. Çalıştığımız hücum opsiyonları vardı. Direkt oyunda kenar ortalarına pozisyon almamız gerekiyordu. Çünkü ligin en fazla kenar ortası yapan ve bunu son 6 maçta kenar ortasıyla atan bir takıma karşı oynadık. Oyunun penaltı bölümünü domine ederek oynadık. Sonrasında oyunu aslında koparabilirdik. Bizim gibi olgun ve deneyimli takımın daha dengeli oyun oynaması lazım. Oyun biraz geçişe döndü, mesafeler çok uzamaya başladı. Geçişi sonlandıramıyorsan rakip de 4-2-4 gibi kalıyor. Bu sefer iki tarafa da koşmak zorunda kalıyorsun. Bu oyun bizim için doğru bir oyun değil. Orada çok pozisyon vermedik gibi ama bizim gibi takımın ilk yarı itibariyle rakipten 2 kilometre daha fazla koşmaması gerekiyordu. İkinci yarıda tekrar oyunu elimize alarak, topa sahip olarak opsiyonları doğru kullanarak, sabırlı oynayarak rakibi son ana kadar bekleyerek hareket etmemiz gerekiyordu. 2'yi bulduk, diğerlerini kaçırdık. Son bölümde ikiyi bulup da yaslanmadık. 2-1 olunca da tekrar gol bulmak istedik. Bir tane daha atalım, diye oyunu ikinci yarıda çok doğru oynadığımız bölümler de var. Kazandığımız için mutluyum" diye konuştu.

"Haklı penaltı kazanıyorsun, haksız yere düşüyorsun"

Avcı, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçte dikkat ve takip edeceğim. Ben hayatım boyunca dürüstlükten yana olan biriyim. Anında tepki vermek istemiyorum, sonradan da teyit ediyorum yanlış bir şey olmasın diye. Bu zamana kadar da hep dikkatli oldum ve konuşmadım. Penaltımız, penaltı. Haklı penaltı kazanıyorsun, haksız yere düşüyorsun. Hakem tarafından baskı yeniliyor. Saha içinde hakem de buna uyuyor ve oyun dalgalanmaya başlıyor. Oyun, oyundan çıkıyor. Bugün ben nasıl dersime çalışıyorsam, kulüp burada büyük fedakarlık yapıyorsa, yola çıkıyor isek 94 küsürde hiç bir ihtar vermeden Uğurcan'a sarı kart göstereceksin. Oyuncuları, teknik direktörleri tanıyacaksın. İçerdeki oyuncuların ne olduklarını çok iyi bileceksin. O penaltıysa Sivasspor'un ki penaltıysa Djaniny'in ki ondan daha iyi penaltı. Çıksınlar baksınlar. Bundan sonra takip edeceğim. Sadece bu takip ettiğimin anlamıdır. Bunu kazanmış bir teknik direktör olarak söylüyorum" şeklinde konuştu.

Abdullah Avcı, kadroda yer almayan Abdülkadir Parmak'ıngribal enfeksiyon geçirdiğini dile getirerek, daha önce görüşme yaptığı oyuncunun transferde başka takıma gidip gitmeyeceğine ilişkin durumunun ise yakın zamanda netleşeceğini vurguladı. Avcı, kadroya 1 veya 2 oyuncu dahil edeceklerini kaydetti. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, sahasında Sivasspor'u 2-1 mağlup etti
Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, sahasında Sivasspor'u 2-1 mağlup etti
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