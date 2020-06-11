HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Abdullah Avcı: Bir anda yerli veya genç oyunculara dönüş futbolun doğasına aykırı

Teknik direktör Abdullah Avcı, takımların bir anda yerli veya genç oyunculara dönüş yapmasının futbolun doğasına aykırı olduğunu belirterek, "İnsana yatırım yapmayı teşvik etmediğimiz sürece kısıtlamalar bizi bir yere taşımaz. Rekabet iyidir, insanların kendisini geliştirmesini sağlar.

Abdullah Avcı: Bir anda yerli veya genç oyunculara dönüş futbolun doğasına aykırı
11.06.2020 16:46 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:49

Teknik direktör Abdullah Avcı, takımların bir anda yerli veya genç oyunculara dönüş yapmasının futbolun doğasına aykırı olduğunu belirterek, "İnsana yatırım yapmayı teşvik etmediğimiz sürece kısıtlamalar bizi bir yere taşımaz. Rekabet iyidir, insanların kendisini geliştirmesini sağlar. Rekabeti özgür bırakıp altyapılardaki gençlerimizin donanımlı yetişmesi için çaba göstermek zorundayız. Bu tür süreçler kısa, orta ve uzun vadede planlanır ve yönetilir" dedi.

Abdullah Avcı, ekibinde maç ve performans analisti olarak görev yapan Caner Erol ve fiziksel performans antrenörü Özerk Tufan ile birlikte üniversite öğrencileriyle buluştu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Bilimleri Yüksekokulu'nun düzenlediği, Rezzan Yetiş'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda, Avcı, Kovid-19 salgını sonrası dünya futbolunun sportif, sosyal ve finansal olarak nasıl değişeceğini anlattı. Panel, 100'ün üzerinde katılımcı ile gerçekleştirildi. Abdullah Avcı ve ekibi, Almanya Bundesliga'da salgın öncesi ve sonrasında değişen istatistikler, hücum yapıları, oyuncu performansları üzerinden, kısa ve uzun vadede futbolda nelerin değişmesini öngördüklerini paylaştı.

BORUSSIA DORTMUND ÖRNEĞİBorussia Dortmund'un performansına dikkat çeken Avcı, "Borussia Dortmund her ne kadar taraftarı ile güçlü bir takım olarak algılansa da salgın nedeniyle taraftarsız sahaya çıktığında, bir antrenör takımı olduğunu ve başarısının arkasında aslında güçlü bir oyun planı olduğunu kanıtladı. Lucien Favre'ın planlanmış hücum organizasyonları, rakip savunmanın zaafları üzerine odaklanması ve final paslarının hedefe yönelik olmasına verdiği önem, bu dönemde daha da belirginleşti. Bu durum, Dortmund gibi oyun planı olan ve disiplinli bir şekilde bu plana sadık kalmayı başaran takımların koşullar ne olursa olsun yollarına devam edebileceklerini gösterdi" dedi. Deneyimli teknik adam, "Bundesliga'daki maçlar; taktiksel disipline sadık kalan takımların performansının, salgın sürecinde evde antrenman yapmak zorunda kalan oyuncularının fiziksel performansındaki düşüşlerden fazla etkilenmeyeceğini gösterdi. Takımların katedilen mesafe ve yüksek hızlı koşularda düşüşleri olsa da, antrenörlerin doğru oyun planı ile oyuncuların enerjilerini verimli kullanmalarını sağladığına tanıklık ettik" ifadelerini kullandı.TEKNOLOJİNİN ÖNEMİTeknolojinin spordaki ağırlığına dikkat çeken 56 yaşındaki teknik adam, "Avrupa'da birçok kulüp teknolojik altyapılarını güçlendirerek düzenledikleri günlük organizasyonlar ile ligler devam ediyormuş gibi mental ve fiziksel olarak sporcularını güçlü tutmayı başardılar. Bu süreçte teknolojiyi çok daha fazla kullanmaya başlayan kulüplerin, ilerleyen dönemde de farklı teknolojileri sakatlıkları önlemek kullanılacağını öngörmekteyiz. Oyuncu sağlığı ve sakatlanmaları engellemek üzerine ülkemizde en fazla çalışma yapan teknik ekip olarak, biz de bu alandaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.'TAKTİKSEL PLANI GÜÇLÜ OLAN ÖNE ÇIKACAK'Yarın yeniden başlayacak Süper Lig için ise Avcı, şunları kaydetti: "Süper Lig'de takımların hücum ve savunmalarının içgüdüsel olması ve taktikten çok oyuncu performansına bağlı olması nedeniyle, takımlar taraftarsız sahaya çıktıklarında Bundesliga'ya kıyasla daha fazla etkilenecektir. Taraftar coşkusu ile hareket eden takımlara kıyasla, taktiksel planları güçlü olan takımların ön plana çıkacağı bir süreç gözlemleyebiliriz."Koronavirüs salgın sürecinin kulüplerin ekonomik yapısına etkilerine de değinen Abdullah Avcı, "Kulüpler yayın gelirleri, maç günü gelirleri gibi ticari gelirlerde çok büyük kayıplar yaşayacaklar. Bu durumda en acil yapılması gereken şey, kulüplerin daha profesyonel yönetilmesi ve ekonomik dengelerinin gözetilmesi, uzun vadeli planlamalar yapılmaya başlanması. Transferler deneme yanılma yöntemi yapılmamalı. Kulüpler araştırma, tespit etme, geliştirme, fırsat vermeye değer vermek zorundalar" dedi.'REKABET İYİDİR'Avcı, bir anda yerli veya genç oyunculara dönüş yapmanın mümkün olmadığını da belirterek, şunları söyledi:

"Milli takım çıkışlı olan, çok sayıda yerli oyuncunun ve teknik adamın gelişimine katkısı olmuş, yetiştirdiği gençleri dünyanın en büyük kulüplerine izleme mutluluğunu tatmış bir hoca olarak, yasaklar ile bir yere varamayacağımızı söyleyebilirim. İnsana yatırım yapmayı teşvik etmediğimiz sürece kısıtlamalar bizi bir yere taşımaz. Rekabet iyidir, insanların kendisini geliştirmesini sağlar. Rekabeti özgür bırakıp altyapılardaki gençlerimizin donanımlı yetişmesi için çaba göstermek zorundayız. Takımların bir anda yerli veya genç oyunculara dönüş yaşanması futbolun doğasına aykırı. Bu tür süreçler kısa, orta ve uzun vadede planlanır ve yönetilir. Alt yapılardaki futbolcular A takıma yükseldiklerinde, eğer forma giyecekleri kulüpte profesyonellerden oluşan sağlıklı bir organizasyon yapısı ve oynayacakları takımda taktiksel bir sistem yoksa, sadece yeteneği ile kurtarıcı olmasını beklemek çok büyük haksızlık. Fiziksel yeterlilik, psikolojik dayanıklılık, taktiksel bilgi olmadan kurtarıcı olamaz kimse. Bu şekilde harcadığımız, değerini bilemediğimiz, yok olup giden çok sayıda genç sporcu oldu. Bir iki maçta bizi heyecanlandıran genç yeteneklerin neden bir anda yok olup gittiğini sorgularken oyuncu kadar oynadığı takımı da sorgulamak gerekir. Cengiz Ünder, bu saydığım koşulları bir arada bulunduran bir takıma geldikten sonraki 6 ay içinde kendisini o kadar çok geliştirdi ki, Roma'ya transfer olmayı başardı. Çünkü genç oyuncuları takımdaki ağabeyleri değil, profesyoneller ve sistem değerli kılar."


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti Spor
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
UEFA, Şampiyonlar Ligi kararını verdi! İstanbul'daki final 2021 yılında seyircili oynanacak Spor
UEFA, Şampiyonlar Ligi kararını verdi! İstanbul'daki final 2021 yılında seyircili oynanacak
Beşiktaş'ın gündemine gelen kaleci Claudio Bravo, kurtardığı penaltılarla dikkat çekiyor Spor
Beşiktaş'ın gündemine gelen kaleci Claudio Bravo, kurtardığı penaltılarla dikkat çekiyor
Süper Lig maçları öncesi VAR merkezi hazır hale getirildi Spor
Süper Lig maçları öncesi VAR merkezi hazır hale getirildi
Muhammed Salah'ın transferi, Liverpool'da İslamofobi vakalarını azalttı Spor
Muhammed Salah'ın transferi, Liverpool'da İslamofobi vakalarını azalttı
PSG'li Marco Verratti, tatilde sigara içerken yakalandı Spor
PSG'li Marco Verratti, tatilde sigara içerken yakalandı
İspanya'da yarım kalan Rayo Vallecano-Albacete maçı, 6 ay sonra tamamlandı
İspanya'da yarım kalan Rayo Vallecano-Albacete maçı, 6 ay sonra tamamlandı
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax talip oldu
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax talip oldu
Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak
Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak
Michael Jordan, ekibiyle birlikte katıldığı bir etkinlikte 201 kiloluk balık avladı
Michael Jordan, ekibiyle birlikte katıldığı bir etkinlikte 201 kiloluk balık avladı
Ganalı futbolcu Randy Juan Muller, korona nedeniyle Mumbai Havalimanı'nda 74 gün mahsur kaldı
Ganalı futbolcu Randy Juan Muller, korona nedeniyle Mumbai Havalimanı'nda 74 gün mahsur kaldı
Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı
Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı
Premier Lig kulüpleri, koronavirüs nedeniyle 1 milyar sterlin gelir kaybı yaşayacak
Premier Lig kulüpleri, koronavirüs nedeniyle 1 milyar sterlin gelir kaybı yaşayacak
Fenerbahçe'de yapılan son koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı.
Fenerbahçe'de yapılan son koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı.
Eski Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım: Fener ağlama
Eski Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım: Fener ağlama
Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray itirafı: Yanlış zamandı
Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray itirafı: Yanlış zamandı
Ünlü boksörler Tyson Fury ile Anthony Joshua dev maç için anlaştı
Ünlü boksörler Tyson Fury ile Anthony Joshua dev maç için anlaştı
Liverpool efsanesi Neil Ruddock: Kalp ameliyatı esnasında ölüp tekrar dirildim
Liverpool efsanesi Neil Ruddock: Kalp ameliyatı esnasında ölüp tekrar dirildim
Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor
Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor
Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı
Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı
Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'nun menajeri: Fenerbahçe iddiaları saçmalık
Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'nun menajeri: Fenerbahçe iddiaları saçmalık
İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı
İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı
Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı
Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı
Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur
Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur
Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi
Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi
Ünlü dövüşçü Nikki Bella, bebeğinin cinsiyetini 11 Haziran'da açıklayacak
Ünlü dövüşçü Nikki Bella, bebeğinin cinsiyetini 11 Haziran'da açıklayacak
Eski milli futbolcu Colin Kazım, İngiltere'de maruz kaldığı ırkçılığı anlattı: Kelepçelenip yüz üstü yere yatırıldım
Eski milli futbolcu Colin Kazım, İngiltere'de maruz kaldığı ırkçılığı anlattı: Kelepçelenip yüz üstü yere...
Galatasaray'ın ve milli takımın eski oyuncusu Talat Özkarslı 82 yaşında vefat etti
Galatasaray'ın ve milli takımın eski oyuncusu Talat Özkarslı 82 yaşında vefat etti
Premier Lig şampiyonluk kupasına, lig henüz tamamlanmadan Liverpool'un adının yazıldığı iddia edildi
Premier Lig şampiyonluk kupasına, lig henüz tamamlanmadan Liverpool'un adının yazıldığı iddia edildi
Alp Yalman 'Gel başkan ol' teklifini yaptı, Fatih Terim kabul etmedi
Alp Yalman "Gel başkan ol" teklifini yaptı, Fatih Terim kabul etmedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Yasmin Erbil Ferhan Şensoy Şahan Gökbakar Rafet El Roman
Spor Ali Koç Metin Oktay Bülent Uygun Emre Belözoğlu Hikmet Karaman
Daha Fazla Bakan Haziran Ak Parti İngiltere
Şu an buradasınız: Abdullah Avcı: Bir anda yerli veya genç oyunculara dönüş futbolun doğasına aykırı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 16:49:41. #1.14#
title