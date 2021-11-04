BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş karşısında ilk peşinde. Rakibine konuk olduğu son Süper Lig maçını 2-1 kazanan tecrübeli çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez siyah-beyazlı ekibi üst üste iki deplasmanda mağlup etmek için sahaya çıkacak.

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor 6 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren siyah-beyazlılar, lider Trabzonspor karşısında moral bulmak isterken, Karadeniz ekibi ise sahadan galibiyetle ayrılarak rakipleriyle puan farkını açmayı hedefliyor.

Trabzonspor'a 10 Kasım 2020 tarihinde gelen Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başında ilklere imza attı. Yeni bir ilk daha gerçekleştirmeyi hedefleyen tecrübeli teknik adam, siyah-beyazlı takıma karşı Süper Lig'de oynadığı 19 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Teknik direktörlük kariyerinde bir ilk gerçekleştirmek için saha kenarında taktik savaşı verecek olan Avcı, rakibine konuk olduğu son Süper Lig maçını 2-1 kazanırken, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez siyah-beyazlı ekibi üst üste iki deplasmanda mağlup etmek için sahaya çıkacak.

Avcı, Sergen Yalçın'ı 5 maçta iki kez yendi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, meslektaşı Sergen Yalçın ile 5 kez karşılaştı. Beşiktaş, Yeni Malatyaspor, Alanyaspor ve Kayserispor takımlarını çalıştırdığı dönemlerde Yalçın'a rakip olan Avcı, söz konusu maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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