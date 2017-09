- Abdullah Avcı: "Baskılı ve agresif olmalıyız"



İSTANBUL - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ludogorets'in Bulgar Ligi'nin son 6 şampiyonu olduklarını belirterek, "Oynarken baskılı ve agresif olmalıyız" dedi.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında yarın saat 20.00'de Bulgar ekibi Ludogorets ile mücadele edecek. Karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Şampiyonlar Ligi ön elemesinde ciddi ve test olabilecek 4 maç oynadık. Ludogorets, kendi liginin son 6 senenin şampiyonu. Geçen sene Şampiyonlar Ligi grup oynadı. PSG ile deplasmanda berabere kalmış bir ekip. Avrupa deneyimi olan bir ekip. Brezilyalı oyunculardan kurulu bir ekip. Oynamaya müsait edersen oynuyorlar. Kenar oyunları hızlı geçiş yapıyorlar. Topun kıymetini iyi bilmemiz gerekiyor. Oynarken baskılı ve agresif olmalıyız. Topu kaybettiğimizde savunma pozisyonumuzu iyi yapmalıyız. İlk maçımızı oynuyoruz. Kazanmak bizi grupta sonuna kadar ayakta tutacaktır. Bu seviyede her maç zor. Çalışmalarımızın karşılığını almak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Mahmut'un durumu belli değil"

Takımda sakatlığı bulunan futbolcular hakkında açıklamalarda bulunan Avcı, "Mossoro yarın bizimle olacak. Mahmut'un durumu belli değil. Bugün sahada koşu yapacak. Olmayacak gibi duruyor" dedi.

"Gruptan çıkabilmek gerçekçi bir hedef"

3 senedir gelişen bir takım olduklarını hatırlatan Avcı, "İki tane Şampiyonlar Ligi ön elemesi bize deneyim kazandırdı. Tecrübeli oyuncularım var ama kulüp olarak ilk defa oynuyoruz. Hep parçadan bütüne gittik. Gruptan çıkabilirsek bizim için gerçekçi bir hedef olur. Ondan sonrasına bakacağız" diye konuştu.