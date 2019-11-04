Abdullah Avcı Antalyaspor Maçının Ardından Konuştu

04.11.2019 12:07

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı 2-1 kazandıkları Antalyaspor maçını değerlendirdi. İlk yarı oynadıkları oyundan memnun olduğunu dile getiren Avcı "İkinci yarıda ise rakibi ortak ettik. Oyuncu da mutlu değil ikinci yarı için. Önümüzdeki hafta coşkulu Beşiktaş taraftarının desteğiyle Milli araya galibiyetle girmek istiyoruz." şeklinde konuştu.