Haberler » Spor » Abdullah Avcı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Spor

Abdullah Avcı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğrafları seçti.

11.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:14
Abdullah Avcı, AA'nın

Teknik Direktörü , Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğrafları seçti.

Avcı, AA muhabirlerinin çektiği ve oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.

Abdullah Avcı, kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de enkazlar arasında iftar", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul'un incisi" ve kategorisinde 'ın "Kadınlar futbolu heyecanı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler