Abdülkerim Çevik için anma programı
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Abdülkerim Çevik için anma programı

Bitlis'te uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kanaat önderi Abdülkerim Çevik için Arnavutköy Yeşil Camisi'nde anma programı düzenlendi.

02.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 02.02.2020 14:18
Abdülkerim Çevik için anma programı

'te uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kanaat önderi için Yeşil Camisi'nde anma programı düzenlendi.

Sabah namazının ardından yapılan programda, Çevik için Kuran-ı Kerim tilaveti okundu.

Duaların ardından çorba ikram edildi.

Kaynak: AA
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