Abdülkerim Çevik için anma programı
Bitlis'te uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kanaat önderi Abdülkerim Çevik için Arnavutköy Yeşil Camisi'nde anma programı düzenlendi.
02.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 02.02.2020 14:18
Bitlis'te uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kanaat önderi Abdülkerim Çevik için Arnavutköy Yeşil Camisi'nde anma programı düzenlendi.
Sabah namazının ardından yapılan programda, Çevik için Kuran-ı Kerim tilaveti okundu.
Duaların ardından çorba ikram edildi.
Kaynak: AA