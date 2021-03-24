Abdülkerim Bardakçı aday kadroya dahil edildi
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Abdülkerim Bardakçı aday kadroya dahil edildi

24.03.2021 16:58 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:08
Abdülkerim Bardakçı aday kadroya dahil edildi

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Abdulkerim Bardakçı, aday kadroya dahil edildi.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Abdulkerim Bardakçı, aday kadroya dahil edildi.

İttifak Holding Konyaspor forması giyen savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kampta olan A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi. Bardakçı kampa katıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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