Abdülkerim Bardakçı aday kadroya dahil edildi
24.03.2021 16:58 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:08
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Abdulkerim Bardakçı, aday kadroya dahil edildi.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Abdulkerim Bardakçı, aday kadroya dahil edildi.
İttifak Holding Konyaspor forması giyen savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kampta olan A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi. Bardakçı kampa katıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı