Abdülkerim Bardakcı aday kadroya dahil edildi
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Abdülkerim Bardakcı aday kadroya dahil edildi

24.03.2021 15:29 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:53
Abdülkerim Bardakcı aday kadroya dahil edildi

A Milli Futbol Takımı'nda sakatlıklarından dolayı kadrodan çıkarılan İrfan Can Kahveci ile Nazım Sangare'nin yerine Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı dahil edildi.

A Milli Futbol Takımı'nda sakatlıklarından dolayı kadrodan çıkarılan İrfan Can Kahveci ile Nazım Sangare'nin yerine Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı dahil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Konyaspor forması giyen savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kampta olan A Milli Takım'ımızın aday kadrosuna dahil edildi. Bardakçı kampa katıldı" denildi.

Milli Takım'da İrfan Can Kahveci ile Nazım Sangare sakatlıklarından dolayı kadrodan çıkarılmıştı. Abdülkerim Bardakcı'nın katılımı ile ay-yıldızlıların aday kadrodaki sayısı 27 oldu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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