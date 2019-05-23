Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi Bölgeye Hizmet Verecek

Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nin hizmete girmesiyle birlikte şehirdeki diğer kamu hastanelerinin iş yükünün hafifleyeceğini söyledi.

Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı ve yönetim kurulu üyeleri, Gaziantep'in en yeni hastanesi olan Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesinin yönetici kadrosu ve çalışanlarını ziyaret etti. Başhekim Uz. Dr. Ertuğrul Kılıç, İdari ve Mali İşler Müdürü Zafer Sericik ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nurhan Karaoğlu ile başhekim yardımcıları ve müdür yardımcılarını ziyaret eden Başkan Arayıcı, 'hayırlı olsun' dileklerini ilettikten sonra başarılar diledi.

"300 yataklı modern hastane"

Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nin hizmete girmesiyle birlikte Gaziantep'in 300 yataklı modern bir hastaneye kavuştuğuna dikkat çeken Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, şöyle devam etti:

"Gaziantep, Suriyeli misafirlerimizle birlikte nüfusu 2,5 milyon civarında olan bir kent. Mevcut hastanelerimiz hasta yoğunluğu nedeniyle zaman zaman ihtiyaca cevap vermekte zorlanıyor. Gerek şehrimizin bu semtinde yaşayan vatandaşlar için, gerekse de çevre il ve ilçelerimiz açısından böyle bir hastaneye büyük ihtiyaç vardı. Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesinin açılmasıyla birlikte diğer hastanelerin iş yükü azalacak, dolayısıyla hasta ve çalışan memnuniyeti de olumlu şekilde etkilenecektir. Yeni hastanemiz Gaziantep ve bölgemize hayırlı olsun."

Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Ertuğrul Kılıç da, Sağlık-Sen yöneticilerine hastanedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başhekim Kılıç, aşama aşama hastanenin tüm bölümlerinin en kısa sürede açılarak haklın hizmetine sunulacağını ifade etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA