Abdulkadir Parmak'tan John Obi transferine ilginç yaklaşım

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performans ile önemli bir çıkışa imza atan Abdulkadir Parmak, John Obi, transferinin gerçekleşmesinde önemli rol oynayan takım arkadaşı Onazi'ye ilginç göndermede bulundu.

Abdulkadir Parmak'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, bordo-mavili taraftarların büyük ilgisini çekti. Rekabete hazır olduğunu belirten başarılı oyuncu, John Obi'nin transferinde önemli rol oynayan Onazi'ye göndermede bulundu. Kendisine ait sosyal medya hesabından, "Teke tek atlayacaktık. Arkadaşını çağırdın hemi Onazi" diyerek esprili bir yorum yaptı. - TRABZON

Kaynak: İHA