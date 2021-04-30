Abdulkadir Parmak özür diledi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı tarafından disiplinsiz hareketlerinden ötürü kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak özür diledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı tarafından disiplinsiz hareketlerinden ötürü kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak özür diledi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Abdulkadir Parmak, "Galatasaray maçı sonrasında yaşananlarla ile ilgili yerel ve ulusal medyada yapılan yorumlar, tartışmalar ve konunun aktarılma biçimi ne yazakki gerçekleri yansıtmamaktadır. Böyle bir konuyla gündeme gelmekten ve sadece benim hatalı olduğum bu olay üzerinden Trabzonspor Kulübünün farklı şekillerde yıpratılıyor olmasından son derece rahatsız olduğumu ve çok üzüldüğümü söylemek istiyorum" dedi.

Bu gelinen nokta da çok üzgün olsa da alınan karara saygı duyduğunu belirten Parmak, "Kulübümün çizeceği yolda ilerlemekten başka bir seçeneğim yada farklı bir ajandam yoktur. Öncelikle sayın hocam Abdullah Avcı ve ekibinden, Trabzonspor Yönetim Kurulundan, tüm camiadan ve üzerimde emeği, hakkı olan herkesten özür diliyorum" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı