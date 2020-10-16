Abdulkadir Parmak kimdir, kaç yaşında? Abdulkadir Parmak boyu ne kadar? Abdulkadir Parmak nereli, eşi kim?

Trabzonspor'da forma giyen Abdülkadir Parmak hakkında merak edilenler haberimizin detaylarında. Abdulkadir Parmak kimdir, kaç yaşında? Abdulkadir Parmak, Başakşehir maçına çıkacak mı?

Başarılı futbolcu Abdulkadir Parmk hakkında merak edilenleri haberimizde derledik.Abdulkadir Parmak kimdir, kaç yaşında? Abdulkadir Parmak, Başakşehir maçına çıkacak mı?

ABDÜLKADİR PARMAK KİMDİR?

Abdülkadir Parmak aslen Trabzonlu'dur. Futbol hayatına da Trabzonspor'un alt yapısında başlayan isim Trabzonspor formasını hemen giyemedi. İlk olarak başka takımlarda kiralık olarak forma giydi. Abdülkadir Parmak, 2013 yılında 1461 Trabzon'da oynadı. Bu süre içinde Ümraniyespor'a da kiralık olarak gitti. Daha sonra Altınordu'da da kiralık oynayan Abdülkadir, son olarak Adana Demirspor'a kiralık olarak verilmişti.

İlk kez bordo mavili formayı giyebilen Abdülkadir Parmak, çıktığı üç maçta iki gol atarak takımının gözde futbolcuları arasına şimdiden girmeyi başardı.

ABDÜLKADİR PARMAK KAÇ YAŞINDA?

26 yaşında olan Abdülkadir Parmak, şimdilerde Trabzonspor'da "Yeni Abdülkadir" olarak da isimlendiriliyor. 28 Aralık 1994 tarihinde Trabzon'da dünyaya gelen Abdülkadir Parmak 1,76 boyundadır.

ABDULKADİR PARMAK'IN EŞİ

Futbolcu Abdulkadir Parmak, Merve Parmak ile evlidir.

ABDULKADİR PARMAK BOYU

Başarılı futbolcu 1,76 m boyundadır.

ABDULKADİR PARMAK POZİSYONU

Merkez orta saha pozisyonunda oynamıştır.

ABDULKADİR PARMAK MAÇA ÇIKACAK MI?

Karadeniz devi Trabzonspor'da forma giyen Abdulkadir Parmak'ın Başakşehir maçında oynayıp oynamayacağı belli değil. Hasta olan 25 yaşındaki orta sahanın yerine teknik direktör Eddie Newton, her ihtimale karşı Kamil Ahmet Çörekçi'yi hazırlıyor.