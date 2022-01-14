Son dakika haber: Kayserispor, Abdulkadir Parmak'ı transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Abdulkadir Parmak ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kayseri temsilcisinden yapılan açıklamaya göre 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Parmak, kiralık olarak sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı ekiple anlaşmaya vardı.

Açıklamada "Hoş geldin Abdulkadir Parmak! Trabzonspor'dan transferimiz Abdulkadir Parmak ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladık. Anlaşmanın hem Abdulkadir'e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

AA / Sercan Küçükşahin - Spor Haberleri

Haberi Kaydet