Abdulkadir Parmak affedildi
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Abdulkadir Parmak affedildi

Abdulkadir Parmak affedildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak, affedildi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak, affedildi.

Daha önce disiplinsiz davranışları sebebiyle kadro dışı kalan Trabzonsporlu futbolcu Abdulkadir Parmak, takıma geri döndü. Bordo-mavililerde başarılı futbolcunun affedildiği ve yeni sezon kampında takıma dahil olacağı duyuruldu. Karadeniz ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan futbolcumuz Abdulkadir Parmak yönetim kurulumuzdan, teknik heyetimizden ve camiamızdan özür dilemiştir.

Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı bu özrün ardından Abdülkadir Parmak ile bugün bir görüşme gerçekleştirmiş, görüşmenin ardından oyuncumuzu affettiğini ve yeni sezon kampına dahil edeceğini yönetim kurulumuza bildirmiştir." - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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