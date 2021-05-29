Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak affedildi
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Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak affedildi

Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak affedildi
Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak affedildi.

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak affedildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teknik direktörümüz Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan futbolcumuz Abdulkadir Parmak yönetim kurulumuzdan, teknik heyetimizden ve camiamızdan özür dilemiştir. Teknik direktörümüz Abdullah Avcı, bu özrün ardından Abdulkadir Parmak ile bugün bir görüşme gerçekleştirmiş, görüşmenin ardından oyuncumuzu affettiğini ve yeni sezon kampına dahil edeceğini yönetim kurulumuza bildirmiştir."

Abdulkadir Parmak, ligin 36. haftasındaki Galatasaray maçı sonrası disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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