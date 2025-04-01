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Abdülkadir Özkan kimdir? (DBL Entertainment) Abdülkadir Özkan ne dedi?

Abdülkadir Özkan kimdir? (DBL Entertainment) Abdülkadir Özkan ne dedi?
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DBL Entertainment şirketinin sahibi Abdülkadir Özkan'ın, Espressolab'i boykot eden gençlere yönelik paylaşımları ortaya çıktı. Sosyal medyada ağır tepki alan Özkan'dan bir açıklama daha geldi.

CHP'nin başlattığı boykot kampanyasının yankıları sürüyor. Sosyal medyada boykot edilen bir kahve firmasının görsellerini alıntılayıp boykotçuları eleştiren DBL Entertainment şirketinin sahibi Abdülkadir Özkan sosyal medyadan ağır tepki aldı. Abdülkadir Özkan kimdir? (DBL Entertainment) Abdülkadir Özkan ne dedi?

ABDÜLKADİR ÖZKAN NE DEDİ?

Özkan, 'boykot' çağrılarının artması ve tepkilerin ardından sosyal medya hesabından 'zorunlu açıklama' notuyla bir paylaşım yaptı:

"Ülkemizde son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde "boykot" protestolarını istenmeyen ve toplumun birçoğunun tasvip etmeyeceği düzeye ulaştıran kötü niyetli bir kaç provokatörü eleştirmek amacıyla dün bir sosyal medya paylaşımı gerçekleştirdim.

Yapmışolduğum bu paylaşım, son derece iyi niyetli amacından saptırılarak, bir algı operasyonuyla en basit anayasal hak olan protestoyu eleştirdiğim şeklinde yansıtılmıştır.

Ortaya çıkan bu durumdan ve yanlış anlaşılmaktan ötürü derin bir üzüntü içindeyim.

Yaşanan sürecin bu gerçeklikle değerlendirilmesini rica eder, herkese ailesi ve sevdikleriyle huzurlu ve sağlıklı bir bayram dilerim."

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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