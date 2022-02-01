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Abdulkadir Ömür'ün keyifli halleri

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Abdulkadir Ömür'ün keyifli halleri

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Abdulkadir Ömür'ün keyfi yerinde.

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Abdulkadir Ömür'ün keyfi yerinde. Yaşadığı sakatlıkların yanı sıra performans düşüklüğü nedeniyle sıkıntılı günleri geride bırakan yıldız oyuncunun keyifli halleri objektiflere yansıyor.

Spor Toto Süper Lig'de 54 puanla liderliğini sürdüren Trabzonspor'da moraller yerinde. Galatasaray galibiyeti sonrası verilen arada eksiklerini giderme adına önemli bir mesafe alan Karadeniz ekibinde antrenmanlar moralli geçerken, özellikle yaşadığı sakatlıklar ve performans düşüklüğü nedeniyle sıkıntılı günleri geride bırakan Abdulkadir Ömür'ün keyifli halleri ise bordo-mavili kulübün medya biriminin objektiflerine yansıyor.

Giresunspor maçında sakatlığı nedeniyle müsabakayı yarıda bırakan, Galatasaray maçında ise forma giyemeyen Abdulkadir Ömür'ün tedavisi sürerken oyuncu Kasımpaşa maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Takımla birlikte çalışmalara başlayacak olan Abdülkadir'in antrenmanlar sırasındaki neşeli halleri dikkat çekiyor.

Soyunma odasından antrenman sahasına kadar topu kafasından düşürmedi

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Abdullakdir Ömür, önünü görmeden kafasında topla birlikte soyunma odalarının koridorlarından antrenman sahasına kadar geri geri gitti. Kulüp malzemecisi Hayati Erol ise önünden geçen Abdulkadir Ömür'ün bu anlarını şaşkınlıkla izledi.

Genç yetenekleri mercek altına aldı

Bordo-mavili kulübün altyapısından yetişen Abdulkadir Ömür, bordo-mavili takıma ara transfer döneminde katılan genç oyuncuları ise mercek altına aldı. Onlarla yakından ilgilenen yıldız oyuncu uyum sürecini kısa zamanda atlatmaları için onlara abilik yaparak destek veriyor. - TRABZON

Abdulkadir Ömür'ün keyifli halleri

Abdulkadir Ömür'ün keyifli halleri

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Trabzonspor, Karadeniz, Spor, Haber

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