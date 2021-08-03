Abdülkadir Ömür, TRT'nin "İyi Ki Varsın Eren" filminde rol aldı

Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatlarının konu edinildiği TRT'nin "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminde, Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür rol aldı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatlarının konu edinildiği TRT'nin "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminde, Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür rol aldı.

TRT Ortak Yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, 2017 yılında PKK'lı teröristlerle, kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada kaybettiğimiz Eren Bülbül ve onu korumak için 41. yaş gününde şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatını anlatıyor.

TRT, Eren Bülbül'le birlikte şehit olan Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'e 'iyi ki varsınız' diyebilmek adına hayatlarını konu edinen sinema filmini bu yıl beyaz perdeye taşımayı planlıyor.

Abdülkadir Ömür: "Onur duyuyorum"

"Kesişme; İyi ki Varsın Eren" ismiyle beyaz perdeye taşınacak filmin çekimlerinde ise bu hafta büyük bir coşku yaşandı. Trabzonsporlu taraftarların ilgi odağı olan futbolcu Abdülkadir Ömür, çekimler tamamlandıktan sonra hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

İki kahraman şehidimiz Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in hayatını anlatan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden Abdülkadir Ömür, kendisine böyle güzel ve anlamlı bir projede yer alma şansı verildiği için onur duyduğunu söyledi.

Trabzon'un yaylalarında Eren Bülbül'ün futbol takımında yedek oyuncu rolünde olan ve Eren'in ağabeyinin sakatlanması sonucu oyuna giren Abdülkadir Ömür, filmde gerçek ismiyle anılıyor.

TRT ve gişe rekortmeni "Ayla", "Müslüm" ile "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" gibi başarılı yapımlara imza atan Mustafa Uslu tarafından hazırlanan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" sinema filminin yönetmenliğini Özer Feyzioğlu, müziklerini ise Fahir Atakoğlu yapıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı