Abdülkadir Ömür: Tek Düşüncem Uzun Yıllar Trabzonspor'a Hizmet Etmek

Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, tek düşüncesinin uzun yıllar Trabzonspor'un başarısı için mücadele etmek olduğunu söyledi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden Abdülkadir Ömür'ün, bazı yabancı basın yayın organlarında kendi ağzından "Benfica'ya gitmek istiyorum" şeklinde yayınlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

"BENİM İÇİN BİR ONURDUR"

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Ömür ise, "Böyle bir açıklamam kesinlikle olmamıştır. Tek düşüncem uzun yıllar Trabzonspor'uma hizmet etmektir. Bu benim için en büyük onurdur" dedi.