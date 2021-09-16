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Abdulkadir Ömür, taraftarlarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Abdulkadir Ömür, taraftarlarla bir araya geldi

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Abdulkadir Ömür, Galatasaray maçında yaşadıklarından sonra bordo-mavili taraftarlarla bir araya gelerek yemek yedi.

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Abdulkadir Ömür, Galatasaray maçında yaşadıklarından sonra bordo-mavili taraftarlarla bir araya gelerek yemek yedi. Ömür'e takım arkadaşı Abdulkadir Parmak da eşlik etti.

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı ağırlayan Trabzonspor müsabakada 2-0 geriye düşmüştü. Performansıyla taraftarların tepkisini çeken ve bir kişinin sahaya girmesiyle 39. dakikada oyundan alınan Abdulkadir Ömür, yedek kulübesinde göz yaşlarına hakim olamamıştı. Yaşananların ardından bugün bordo-mavili taraftarlar Abdulkadir Ömür'ü ve takım arkadaşı Abdulkadir Parmak'ı Faroz Balıçkı Barınakları'nda ağırladı. Takım menajeri Emrah Tok'un da yer aldığı yemekte Abdulkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak taraftarlarla sohbet etti. - TRABZON

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