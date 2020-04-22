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Abdülkadir Ömür, Lionel Messi, Türkiye, Spor, Haber

Abdülkadir Ömür: "Şampiyon olduktan sonra Türkiye'yi yurt dışında temsil etmek istiyorum"

- Abdülkadir Ömür: "Şampiyon olduktan sonra Türkiye'yi yurt dışında temsil etmek istiyorum" Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür: "Barcelona ve Messi hayranlığımı herkes biliyor" Bordo-mavili takımın yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür, Trabzonspor'da şampiyonluk yaşadıktan sonra...

22.04.2020 20:13 | Son Güncelleme: 22.04.2020 20:13
Abdülkadir Ömür:

- Abdülkadir Ömür: "Şampiyon olduktan sonra Türkiye'yi yurt dışında temsil etmek istiyorum"

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür:

"Barcelona ve Messi hayranlığımı herkes biliyor"

TRABZON - Bordo-mavili takımın yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür, Trabzonspor'da şampiyonluk yaşadıktan sonra amacının Türkiye'yi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek olduğunu söyledi. Ömür, futbola başlamasındaki en büyük etkenin Fatih Tekke olduğunu belirterek, Barcelona ve Messi hayranlığını ise herkesin bildiğini belirtti.

Karantina günlerini ailesiyle birlikte Trabzon'un Çarşıbaşı İlçesi'nde geçiren Abdülkadir Ömür, kendisine verilen program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor. Köpeği fındık ile birlikte vakit geçirmeyi seven yıldız oyuncu Trabzonspor'un medya merkezine açıklamalarda bulundu.

"Futbola başlamamdaki sebep Fatih Tekke'dir"

Çocukluğundan itibaren Fatih Tekke videolarını izlediğini belirten Abdülkadir Ömür, "Onun zamanındaki maçları izleyerek büyüdüm. Futbola başlamamdaki en büyük sebep Fatih Tekke diyebilirim. İlk hedefimde Trabzonspor'da a takıma çıkmak ve orada başarılar elde etmek vardı. Bunu başardığım için mutluyum. İkinci hedefimde ise Trabzonspor'da şampiyon olmak var. İnşallah bunu da gerçekleştiririm. Trabzonspor'da şampiyon olduktan sonra amacım Türkiye'yi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek ve büyük hayallerimi büyük takımlarda gerçekleştirebilmek" dedi.

"Çaykur Rizespor maçında çok heyecanlanmıştım"

UEFA Avrupa Lig'inde oynadıkları AEK maçında sakatlığını belirten Abdülkadir Ömür, "O maçta kötü bir şey olduğunu anlamıştım. 10 yıldır futbol oynuyorum ve ilk defa böyle bir şey his etmiştim. Tekrar sahalara Çaykur Rizespor maçında döndüm. Sanki ilk defa sahaya çıkar gibiydim. Çok heyecanlanmıştım" dedi.

6 ay yerine 6 yıl deyince gülüşmeler yaşandı

Ömür, "3 yıldır oynuyorum ama 6 yıl futboldan uzak kalmak sanki 1-2 yıl gibi geliyor insana" diyen Abdulkadir Ömür, 6 ay yerine 6 yıl dediğini anlayınca köpeği fındığa dönerek, "Oğlum fındık 6 yıl dedik ya, olduk 26 yaşında" dedi.

"Köy işlerini seven bir aile yapımız var"

Çok hırslı bir yapıya sahip olduğunu belirten Ömür, komik ve duygusal bir yapısı olduğunu belirtti. Küçük yaşlarda kazma tutmayı öğrendiğini vurgulayan yıldız oyuncu, "Belki o zamanlardan kollarımız bu kadar güçlü oldu. Bahçe bellemeyi, makine tutmayı, bayırda yukarı koşma, durmayı öğrendik. Orada belki biraz daha iyi duruma geldik. Köy işlerini seven bir aile yapımız var. Özellikle anne tarafı" diye konuştu.

"İnşallah virüs olayı bir daha yaşanmaz"

Karantina'dan sonra insanların çok farklı bir düşünceye kapılacağını düşündüğünü belirten Abdülkadir Ömür, "Kimse birbirinin evine gidip çay içemiyor, muhabbet edemiyor. Yabancıymışız gibi en yakın akrabamıza bile gidemez olduk. Umarım bundan sonra insanlar hoşgörülü olmayı, birbirine yardım etmeyi daha fazla ön plana çıkartır ve inşallah bu virüs olayı bir daha yaşanmaz" ifadelerini kullandı.

"Barcelona ve Messi benim için zirve diyebilirim"

Messi'nin dünyanın en iyi futbolcusu olduğunu belirten Ömür sözlerini şöyle tamamladı: "Ben ona benzetildiğim için inanılmaz mutlu oluyorum. Barcelona ve Messi benim için zirve diyebilirim. Barcelona ve Messi hayranlığımı herkes biliyor. Yaşanılması zor bir hayal gibi duruyor ama ben bunu hep düşünüyorum. Messi'yi çok seviyorum. Allah inşallah o günleri bize nasip eder."

Kaynak: İHA

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