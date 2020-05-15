Abdülkadir Ömür Sahalara Dönmek İçin Hazırlanıyor Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür liglere verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Çalışmalarını sürdüren genç oyuncu, eskisinden daha güçlü bir şekilde yeniden sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür liglere verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Çalışmalarını sürdüren genç oyuncu, eskisinden daha güçlü bir şekilde yeniden sahalara dönmeye hazırlanıyor. Kaynak: Dugout