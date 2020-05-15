Abdülkadir Ömür Sahalara Dönmek İçin Hazırlanıyor
Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür liglere verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Çalışmalarını sürdüren genç oyuncu, eskisinden daha güçlü bir şekilde yeniden sahalara dönmeye hazırlanıyor.
15.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:10
Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür liglere verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Çalışmalarını sürdüren genç oyuncu, eskisinden daha güçlü bir şekilde yeniden sahalara dönmeye hazırlanıyor.
Kaynak: Dugout