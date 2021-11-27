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Abdulkadir Ömür, kariyerinden bir ilk için sahaya çıkıyor

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Abdulkadir Ömür, kariyerinden bir ilk için sahaya çıkıyor

Son haftalardaki performansıyla beğeni toplayan Trabzonspor'un yetenekli oyuncusu Abdulkadir Ömür, futbol kariyerinde bir ilk gerçekleştirmek için Karagümrük karşısına çıkacak.

Son haftalardaki performansıyla beğeni toplayan Trabzonspor'un yetenekli oyuncusu Abdulkadir Ömür, futbol kariyerinde bir ilk gerçekleştirmek için Karagümrük karşısına çıkacak.

Süper Lig'in 13. haftasını 33 puanla lider kapatan Trabzonspor'da, genç oyuncu Abdulkadir Ömür'ün de yükselen performansı dikkat çekiyor. Son iki haftada oynanan Beşiktaş ve Gaziantep FK maçlarını boş geçmeyerek rakip fileleri birer kez havalandıran yetenekli oyuncu, Fatih Karagümrük karşısında gol ya da goller bulması halinde futbol kariyerinde bir ilke imza atmış olacak.

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de üst üste 2 gol atan oyuncu, yarın deplasmanda oynanacak olan maçta da gol bulması halinde futbol kariyerinde ilk kez üst üste 3 maçta gol bulmuş olacak. Ligin ilk 13 haftalık bölümünde 12 maçta 730 dakika görev yapan genç futbolcu, geçtiğimiz sezon ise 23 maçta bin 1518 dakika forma giyerek 2 gol atmıştı. - TRABZON

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