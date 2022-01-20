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Abdülkadir Ömür, Galatasaray maçında yok

Abdülkadir Ömür, Galatasaray maçında yok
Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Haberler | Spor

Trabzonspor, dün akşam oynanan GZT Giresunspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Trabzonspor, dün akşam oynanan GZT Giresunspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Kulüp doktoru Op. Dr. Hakan Çelik tarafından yapılan açıklamada, "Dün oynadığımız karşılaşmada sol kasığından sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün bugün çekilen MR'ında sol kasığında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Genç oyuncunun 23 Ocak Pazar günü deplasmanda oynanacak Galatasaray maçında kadroda olması beklenmiyor.


- Trabzon

Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor Haberleri

Abdülkadir Ömür, Giresunspor, Trabzonspor, Galatasaray, Spor, Haber

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