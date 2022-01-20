Abdülkadir Ömür, Galatasaray maçında yok

Trabzonspor, dün akşam oynanan GZT Giresunspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Kulüp doktoru Op. Dr. Hakan Çelik tarafından yapılan açıklamada, "Dün oynadığımız karşılaşmada sol kasığından sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün bugün çekilen MR'ında sol kasığında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.