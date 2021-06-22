Abdülkadir Ömür'den Şenol Güneş hakkında söylediği iddia edilen sözlere tepki Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Abdülkadir Ömür'den Şenol Güneş hakkında söylediği iddia edilen sözlere tepki Açıklaması

Abdülkadir Ömür'den Şenol Güneş hakkında söylediği iddia edilen sözlere tepki Açıklaması
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Milli futbolcu Abdülkadir Ömür, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş hakkında söylediği iddia edilen sözlere tepki gösterdi.

Milli futbolcu Abdülkadir Ömür, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş hakkında söylediği iddia edilen sözlere tepki gösterdi.

Abdülkadir Ömür, AA'ya yaptığı açıklamada, "Bazı basın organlarında yer alan, Şenol hocamla ilgili söylediğim iddia edilen sözler tamamen asılsızdır. Şenol hoca bana güvenmiş ve milli takımın Avrupa Şampiyonası kadrosuna almıştır. Bu benim için büyük bir onurdur." ifadelerini kullandı.

Ay-yıldızlı ekibin içinde yer almanın kendisi için büyük bir gurur olduğunun altını çizen Abdülkadir, şöyle konuştu:

"Milli takımda bulunmak, böyle bir büyük turnuvada yer almak benim için çok önemliydi. Şenol Hocam her zaman bana güvenini ve desteğini hissettirdi. Sakatlıktan çıktıktan sonra Trabzonspor'da yavaş yavaş forma girmeye başladım. Şenol hocam da sağ olsun beni A Milli Takım kadrosuna davet etti. Antalya ve Almanya kamplarında da bulunduğum her anda kendimi daha iyi hissettim. Takımda oynayıp oynamamam, maç kadrosunda olup olmamam kararı Şenol hocamıza aittir. Ben bu kararlara her zaman saygı duyarım. Şenol Güneş'e saygımı ve sevgimi herkes bilir. Hocam, turnuva dönüşü de benimle görüştü ve beklentilerini anlattı. Bize yol göstermeye çalışıyor. Milli takımı yıpratmak için benim adımın kullanılmamasını, bu tarz asılsız haberlere itibar etmemenizi rica ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

Şenol Güneş, A Milli Takım'la yolları ayırması durumunda Beşiktaş'a imza atabilir
Şenol Güneş, A Milli Takım'la yolları ayırması durumunda Beşiktaş'a imza atabilir
Abdülkadir Ömür'den Şenol Güneş'e isyan: Oynatmayacaksan niye çağırdın hocam?
Abdülkadir Ömür'den Şenol Güneş'e isyan: Oynatmayacaksan niye çağırdın hocam?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Sedat Peker Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Hande Erçel Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Burak Elmas Yiğit Şardan Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Abdülkadir Ömür'den Şenol Güneş hakkında söylediği iddia edilen sözlere tepki Açıklaması - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 19:41:28. #1.16#

title