Abdülkadir Ömür ameliyat oldu
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Abdülkadir Ömür ameliyat oldu

21.01.2021 20:25 | Son Güncelleme: 21.01.2021 20:29
Abdülkadir Ömür ameliyat oldu

TRABZON / DHAİttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sağ ayak bileği kırılan Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür, başarılı bir ameliyat geçirdi.

TRABZON/ DHA

İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sağ ayak bileği kırılan Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür, başarılı bir ameliyat geçirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre; ameliyat olduğu İstanbul'daki hastanede bir süre daha tedavi süreci devam edecek olan Ömür'ün önümüzdeki hafta içerisinde Trabzon'a dönmesi ve tedavisini burada sürdürmesi planlanıyor.Bu arada Başkan Ahmet Ağaoğlu da Abdülkadir Ömür'ü ameliyatın ardından ziyaret ederek moral verdi.


Abdülkadir Ömür ameliyat oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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